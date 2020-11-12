Стало известно, сколько в Калининградской области проводят тестов на COVID-19 в день

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В Калининградской области ежедневно проводится 281,4 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Всего в области, по состоянию на среду, 11 ноября, обследовано нарастающим итогом 318 129 человек, из них выявлено 8 195 случаев заражения.

С начала пандемии 5 302 человек выздоровели, умерли 106, остаются под медицинским наблюдением 3 117 человека.