13 школьников, 4 студента, 22 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области очередной антирекорд по коронавирусу – 143 новых случая за сутки. У 18-ти заболевших выявлена пневмония, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 13 пенсионеров;

- 22 медицинских работника;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;

- 4 работника торговли;

- два сотрудника предприятий пищевой промышленности

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ

- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 13 учащихся (школа пос. Железнодорожный, школа г. Полесска, Гимназия 40, школа 14, школа 26, Лицей 17, школа 3, Лицей 49, школа 36, школа 56, школа 19, школа 11);

- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (Детский сад 48 Калининград, Детский сад Славска, Детский сад 1 Балтийска, частный детский сад "Солнышко" Калининград)

- 2 ребёнка

- 4 студента (БГА, Педколледж, БФУ, РАНХИГС);

- 13 неработающих.

Всего в области по состоянию на четверг, 12 ноября, подтверждено 8 338 случаев заражения.