В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 12 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 18 часов света не будет в Ленинградском районе на ул. Владимирской 58, 59, 60.

В Центральном районе свет будет отключен с 13:00 до 18:00 на ул. Д. Донского 23, 27; ул. Коломенской 18-28, 23, 23а; ул. Велосипедная дорога.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 в Московском районе на ул. Киевской 1 и ул. О. Кошевого 90.

До 16:00 вода отключена в этом же районе на б-ре Солнечном 18, 18а и наб. Ген. Карбышева 14а.