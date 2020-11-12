В Калининграде директор стройфирмы смошенничала с квартирами на 23 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летней руководительницы строительной компании в особо крупном мошенничестве. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Как установили полицейские, женщина в качестве физического лица заключала договоры долевого строительства с возглавляемой ею же самой фирмой.

«При этом она не вносила деньги в кассу, так как учредители организации доверяли ей и не проверяли поступление от неё денег на расчётный счёт», - сообщила представитель УМВД

В итоге гендиректор оформила на себя право владения 10 квартирами в новостройке в курортном районе, нанеся ущерб владельцам бизнеса на сумму более 23 миллионов 470 тысяч рублей.

Сейчас настоящее время уголовное дело по 10 эпизодам направлено в суд для рассмотрения по существу.