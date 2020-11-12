В Калининграде компания погасила долги по налогам после ареста грузовика

. Фото: Служба судебных приставов

В Багратионовском районе компания погасила долги по налогам после ареста грузовика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Предприятие задолжало по налоговым платежам 76 тысяч рублей. Директор компании знал о возбуждении исполнительного производства, однако деньги так и не перечислил.

Судебные приставы установили, что на балансе компании находится грузовик «ИВЕКО МР 440» и арестовал транспортное средство. В тот же день владелец фирмы погасил долг в полном объеме и оплатил исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей.