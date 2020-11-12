Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 143 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Случая заболевания подтверждены в десяти муниципалитетах
В каких городах области за сутки выявили случаи заболевания COVID-19
Калининград – 119
Багратионовский городской округ – 1
Балтийский городской округ – 6
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 3
Правдинский городской округ – 1
Зеленоградский городской округ – 5
Славский городской округ - 2
Черняховский городской округ – 3
Янтарный городской округ – 1