Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 143 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Случая заболевания подтверждены в десяти муниципалитетах

В каких городах области за сутки выявили случаи заболевания COVID-19

Калининград – 119

Багратионовский городской округ – 1

Балтийский городской округ – 6

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 3

Правдинский городской округ – 1

Зеленоградский городской округ – 5

Славский городской округ - 2

Черняховский городской округ – 3

Янтарный городской округ – 1