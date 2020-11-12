В Калининградском музее янтаря представят работы художников из Дании и Польши

. Фото: Калининградский Музей янтаря

На новой выставке в Музее янтаря представят произведения декоративно-прикладного и ювелирного искусства. В экспозиции – около 50 произведений не только российских, но и зарубежных авторов, таких как Паулина Бинек (Польша), Кнуд Барслунд (Дания).

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представят камнерезные и мозаичные работы, копии шкатулок и подсвечников XVI–XVIII веков, предметы эпохи СССР, изделия в стиле постмодерн.

Выставка «Янтарные шедевры: между прошлым и будущим» будет работать с 13 ноября до 20 декабря.