Полицейские задержали калининградца с крупной партией амфетамина

Накануне на Аллее Смелых в Калининграде один из прохожих бросился бежать, увидев наряд сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские бросились в погоню за подозрительным горожанином и быстро задержали его.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, речь горожанина была заторможенной, а зрачки расширены. При досмотре у него обнаружили сверток, в котором было 1,79 гр амфетамина, что является крупным размером, а также упаковочный материал.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.