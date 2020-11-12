Калининградец заплатит 50 тысяч за повреждение машины битой в ходе дорожного конфликта

. Фото: Александр Подгорчук

В ноябре 2016 года на улице К. Макса в Калининграде не смогли разъехаться двое водителей. Началась драка, в ходе которой один из горожан получил несколько ударов битой по ногам. Также пострадал его автомобиль.

За нанесение телесных повреждений злоумышленника оштрафовали по решению мирового судьи на 70 тысяч рублей, но вот за ремонт автомобиля, он платить отказался. Поэтому пострадавший автовладелец обратился в районный суд.

Ленинградский районный суд посчитал требования истца обоснованными и взыскал 52 тысячи рублей. Любитель помахать битой обжаловал это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.