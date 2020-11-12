Конькобежец из Гусева завоевал золото межрегиональных соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Твери состоялся второй квалификационный этап соревнований по шорт-треку с отбором на первенство страны. На базе спорткомплекса «Юбилейный» выступили 110 соперников не старше 17 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, воспитанник региональной спортивной школы по зимним видам спорта Илья Толпыго подтвердил статус одного из самых перспективных конькобежцев страны.

Калининградец продемонстрировал максимальный результат, выиграв все забеги и общий зачёт многоборья. Он стал первым из 36 на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. И победил в суперфинальном заезде на 1,5 километра, попутно заработав вызов на два национальных турнира – декабрьский Кубок Виктора Ана в Рыбинске и весеннее первенство России 2021 года.