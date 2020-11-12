Областные власти отчитались о готовности дорожных служб к зиме

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Дорожные службы в Калининградской области готовы к зимнему содержанию региональных дорог. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Сейчас в области к работе готовы 254 единицы специализированной техники, в том числе 113 комбинированных дорожных машин, 24 грейдера, 59 тракторов, 10 экскаваторов и другие.

«Подготовку к зимнему сезону оцениваю положительно. В октябре с участием представителей Госавтоинспекции проведена проверка техники. Пять предприятий, с которыми заключены государственные контракты, готовы. По состоянию на сегодняшний день подрядными организациями закуплено более 13 тысяч тонн соли, заготовлено почти 19 тысяч тонн песко-соляной смеси», – сообщила Евгения Кукушкина.

По ее словам, в регионе реализована возможность проведения работ по предупреждению зимней скользкости при помощи 21 метеостанции. При помощи датчиков они измеряют температуру внутри дороги, на поверхности, толщину слоя воды или снега, фиксируют степень и момент обледенения покрытия и еще порядка 30 параметров.