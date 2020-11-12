Задержан последний участник банды, пытавшейся обложить данью «янтарных дайверов»

В Калининград из Москвы этапирован последний фигурант уголовного дела о вымогательстве с применением оружия.

Речь идет об истории, случившейся еще в ноябре 2016 гожа. Шайка «бывших спортсменов, а ныне рэкетменов» захотела обложить данью т. н. «янтарных дайверов» - аквалангистов, промышляющих добычей «солнечного камня» в Филинской бухте. Кого-то из ныряльщиков для острастки слегка поколотили, после чего объявили всем о необходимости ежемесячно выплачивать по 19 тысяч рублей с носа, если хотят оставаться здесь.

Сообразив, что при таком оброке им на плаву не удержаться (пардон за каламбур), четверо дайверов отважились написать заявления в полицию. Сотрудники угрозыска организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, задержав троих вымогателей, что называется, по горячим следам. Двое из них были осуждены в августе 2018-го, третий – в декабре прошлого года.

А вот четвертому участнику преступной группы тогда удалось скрыться. Как выяснилось, он вообще умудрился покинуть территорию РФ, удостоившись чести быть объявленным в международный розыск. Пробыв в бегах четыре года, он все-таки попался в руки служителей закона. И в столицу забирать задержанного отправились опера Управления угрозыска и отдела полиции «Светлогорский» УМВД по Калининградской области.

- В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, - сообщила начальник пресс-службы правоохранительного ведомства Светлана Поставничая. - Решается вопрос о проведении с ним следственных действий.