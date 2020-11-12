В Калининграде появилось еще 10 видеокамер «Безопасного города»

Еще 10 видеокамер системы наблюдения «Безопасный город» появилось в Калининграде. Монтаж и установка оборудования завершены на пересечении улиц Сергеева и Пролетарской (из них три стационарных и одна поворотная), а также на перекрестках улиц Горького и Сусанина и Невского - Краснокаменной.

Как сообщили в пресс-службе компании-оператора «Безопасного города», новые комплексы дают большие возможности по выявлению маршрутов передвижения автомобилей и поиску пропавших людей.

С начала года с помощью системы сотрудники правоохранительных органов более 50 раз устанавливали местонахождение транспортных средств, находящихся в розыске, и 183 раза по предоставленным приметам искали пропавших граждан. Также операторами было зарегистрировано уже свыше 5 тысяч инцидентов и отработано свыше 3,5 тысяч запросов от правоохранителей на поиск информации в архиве аппаратно-программного комплекса.