В Калининграде и области переводят на «дистант» средние и старшие классы школ

Сегодня в постановление правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года о переводе на дистанционную форму обучения внесены изменения. Согласно им, на «дистант» отправляются «подростковые и молодежные клубы, танцевальные, художественные, театральные студии, иные развлекательные и досуговые центры для детей и взрослых, а также организации, реализующие дополнительные общеобразовательные или профессиональные программы, проекты в сфере государственной молодежной политики и добровольчества».

Кроме того, с 16 ноября до 1 декабря дистанционно придется получать знания ученикам 6-10 классов частных и муниципальных школ, а также государственных школы-интерната и лицея-интерната. Ранее до 4 декабря перевели на дистанционку студентов местных колледжей и вузов.

- Также все центры, кружки и секции дополнительного образования в областном центре переходят на электронное обучение, - добавили в пресс-службе правительства региона. - Исключение составляют лишь предпрофессиональные спортивные программы.