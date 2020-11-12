Под Калининградом сточные воды со скотомогильника затопляют окрестности поселка

Багратионовский районный суд рассматривает иск и. о. Калининградского межрайонного природоохранного прокурора к владельцу скотомогильника рядом с поселком Нагорное. Там в результате проведенной проверки были выявлены нарушения земельного и ветеринарно-санитарного законодательства.

Участок площадью 10 тысяч квадратных метров был передан администрацией городского округа в аренду сроком на 15 лет индивидуальному предпринимателю, который оказывает услуги по уничтожению биологических отходов. В нарушение Ветеринарно-санитарных правил арендатор так и не удосужился окружить потенциально опасный объект по всему периметру глухим забором высотой не менее 2 метров. Кроме того, как выяснилось, на скотомогильнике имеются подтопления, а сточные воды от него затапливают прилегающую территорию.

- Прокурор просит обязать ответчика в течение 7 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу поставить на объекте ограждение с въездными воротами, - сообщили в пресс-службе суда.

Но вряд ли это произойдет скоро. Пока что по данному делу назначено очередное заседание - на 15 декабря.