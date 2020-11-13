На железнодорожной линии «Калининград – Светлогорск» прошел антикоронавирусный рейд

Сотрудники Калининградской железной дороги и транспортной полиции провели совместную проверку соблюдения пассажирами противоэпидемических мер. Выездные комиссионные проверки проводятся на железнодорожных магистралях еженедельно и являются частью профилактической работы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Этот рейд проводился на Южном вокзале и на станции Светлогорск 2, а также в поездах, курсирующих по этому маршруту. Как сообщили в пресс-службе КЖД, проверка показала, что при нахождении на объектах инфраструктуры железной дороги маски носят практически все пассажиры.