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На железнодорожной линии «Калининград – Светлогорск» прошел антикоронавирусный рейд

Плановое мероприятие было проведено совместно с сотрудниками Западного линейного УВД на транспорте
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сотрудники Калининградской железной дороги и транспортной полиции провели совместную проверку соблюдения пассажирами противоэпидемических мер. Выездные комиссионные проверки проводятся на железнодорожных магистралях еженедельно и являются частью профилактической работы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Этот рейд проводился на Южном вокзале и на станции Светлогорск 2, а также в поездах, курсирующих по этому маршруту. Как сообщили в пресс-службе КЖД, проверка показала, что при нахождении на объектах инфраструктуры железной дороги маски носят практически все пассажиры.