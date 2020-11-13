Победивший в уличной драке калининградец стал фигурантом уголовного дела

На Московском проспекте Калининграда не сумели мирно разойтись двое жителей города. Словесная перепалка между ними быстро переросла в драку. В итоге поле боя осталось за 32-летним безработным, который, обратив противника в бегство, собрал трофеи: выпавшие из карманов оппонента по ходу схватки мобильный телефон стоимостью 33 тысячи рублей и банковскую карту. С помощью кредитки калининградец тут же набрал в различных магазинах товара на 45 тысяч рублей.

В общем, исходом поединка мужик был вполне доволен – пока за ним не пришли оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району. Оказалось, потерпевший поражение в стычке горожанин, обнаружив пропажу гаджета, а затем выяснив, что у него со счета активно списываются деньги, поспешил обратиться в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, похищенный телефон удалось изъять. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».