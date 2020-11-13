Калининградский зоопарк защищается от бродячих собак

Работы производятся на сэкономленные учреждением деньги. Фото: Facebook

В Калининградском зоопарке заменили вспомогательные ворота, ведущие в зверинец с улицы Зоологической.

-Они были одним из наиболее вероятных мест проникновения собак, - прокомментировала директор зоопарка Светлана Соколова на своей странице в соцсети. – Теперь и собакам здесь не пройти, и транспорт, если будет заезжать, движение на улице не перекроет.

Особо отмечается, что обновление производится на бюджетные деньги, сэкономленные на ремонте ограждения с кортами.