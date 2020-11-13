Калининградка купила массажную накидку и выяснила, что пользоваться ею не может

В августе этого года жительница Черняховска купила в местном отеле «Кочар», где проходила презентация последних достижений косметологии, массажную накидку. Точнее, заключила с фирмой «ОМАЗОН» (так значится в пресс-релизе Черняховского горсуда) договор о приобретении упомянутого чудо-агрегата на сумму 169 тысяч рублей. В качестве бонусов получив еще одеяло, подушки, ручной массажер и пылесос. Оплата услуг по договору производилась посредством кредита, который оформили в банке в тот же день. С учетом процентов сумма подросла до 217 026 рублей 18 копеек.

Однако, когда счастливая покупательница вернулась домой, она решила более внимательно прочесть прилагаемую к накидке инструкцию. И обнаружила, что с учетом медицинских противопоказаний, указанных в паспорте изделия, а также имеющихся у нее самой заболеваний, приобретенным товаром ей лучше не пользоваться.

Посчитав, что была введена в заблуждение, горожанка обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и взыскании заплаченных ею денежных средств.

Семь раз прочти - потом купи.