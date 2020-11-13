В драке у гаражей один калининградец избил другого металлической трубой

В Калининграде подрались двое владельцев гаражей – да так, что одному из мужчин пришлось обращаться в больницу.

Причиной ссоры стала яма, которую выкопал горожанин у своего бокса, вызвав возмущение соседа. Слово (обидное) за слово (еще более обидное)… потом в ход пошли кулаки, а закончилось все тем, что 42-летний калининградец вооружился металлической трубой и отходил ею своего оппонента.

Потерпевший отправился к врачам, которые диагностировали у него перелом берцовой кости и множественные ушибы головы и тела. По всем канона это - средней тяжести вред здоровью. Тем временем другой участник потасовки отбросил трубу и в свою очередь пошел в поликлинику. Там выяснилось, что здоровье 41-летнего горожанина тоже пострадало – правда, в легкой степени. Тем не менее, оба пострадавших после визитов к врачам обратились теперь уже к полицейским.

Правоохранители ознакомились с заявлениями и приняли соломоново решение, возбудив уголовные дела в отношении обоих гаражевладельцев. Соответственно, тому из них, кто орудовал трубой, придется отвечать по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». А это в перспективе до 5 лет «зоны». Тот у которого ничего тяжелого под рукой не оказалось, проходит по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» - ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет.