В Зеленоградске туристам помогут найти лучший ракурс для фото на память

. Фото: zelenogradsk.com

В Зеленоградске популярные туристические места оборудовали табличками-подсказками, чтобы гости города смогли поймать лучший ракурс для фото на память. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Всего местные власти определили 30 мест, которые чаще всего посещают туристы: скверы и парки города, памятники, пешеходный проспект, променад курорта.

«Были учтены местоположение фотографа, направление фотографии, поза фотографа - стоя или сидя, как правильно держать фотоаппарат или смартфон – вертикально или горизонтально, а также оптимальное время для фотографии в солнечный день», - рассказали в администрации муниципалитета.

Информация отражена на самих табличках понятными символами и будет легко считываться и соотечественниками, и иностранными туристами. Достаточно лишь встать над табличкой и сделать снимок, учитывая рекомендации на ней. Следуя им, у гостей города теперь будут получаться более качественные, яркие и профессиональные фотографии, которыми можно поделиться в социальных сетях, а также отправить их как открытку по почте своим близким.