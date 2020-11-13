Калининградец разместил в мессенджере интимное видео своей бывшей подруги

В сентябре этого года 26-летняя жительница Калининграда вдруг обнаружила сразу в двух группах популярного мессенджера свои видеозаписи – причем не абы какие, а интимного характера. К тому моменту насладиться «клубничкой» успело уже не меньше 30 человек, и трафик продолжал расти.

Молодая женщина сразу поняла, чьих шаловливых рук это может быть дело: не так давно она рассталась с 41-летним бойфрендом. Сотрудники правоохранительных органов, к которым горожанка обратилась за помощью, подтвердили ее предположение. Следственный отдел по Московскому району регионального Управления СКР уже возбудил в отношении мужчины уголовное дело о нарушении права на неприкосновенность частной жизни.

- Предположительно, указанное преступление гражданин совершил, желая отомстить потерпевшей, - прокомментировали в УСКР. - В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на получение доказательств.