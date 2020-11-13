6 школьников, 4 педагога, 10 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 145 новых случаев заболевания коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 29-ти заболевших подтверждена пневмония.

Среди заболевших:

- 36 пенсионеров;

- 10 медицинских работников;

- 15 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;

- 4 работника торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х;

- по одному сотруднику предприятия в сфере бытовых услуг, телекоммуникационных услуг, гостиницы, охранного предприятия;

- 31 индивидуальный предприниматель и иной работающий;

- 6 учащихся (лицей 23, школа 56, Кадетский корпус, гимназия Альбертина, лицей 49, школа 48);

- один ребёнок;

- 25 неработающих.

Таким образом, количество заболевших в регионе по состоянию на пятницу, 13 ноября, составило 8483 человека.