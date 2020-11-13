В Калининграде на выходных пройдут проверки водителей на трезвость

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В Калининградской области с пятницы по воскресенье пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Управление ГИБДД просит очевидцев сообщать о пьяных водителях по телефону горячей линии 8(4012) 552-811.