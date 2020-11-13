Калининградец заблудился в городе и лишился смартфона

Не известно, сколько именно лет успел прожить в Калининграде один из его жителей, но, недавно возвращаясь домой ночью, мужчина умудрился заблудиться. Попытки объяснить по телефону встревоженной супруге, где именно он в данный момент находится, успехом не увенчались. И тогда бедняга обратился к проходившему мимо незнакомцу с просьбой помочь сориентироваться в «каменных джунглях».

Прохожий оказался человеком отзывчивым: попросил у потеряшки его смартфон и объявил, что сейчас посмотрит название улицы и определит точные координаты. Прождав скрывшегося за углом благодетеля 15 минут, наш герой, наконец, сообразил, что его гнусно обманули.

Каким-то образом потерпевшему все-таки удалось разыскать отдел полиции и там рассказать о том, что произошло. Выяснив приметы подозреваемого, блюстители порядка смогли установить и его личность. Оказалось, что к преступлению причастен 33-летний, ранее уже судимый калининградец. Теперь уголовнику придется отвечать за мошенничество.