Тяжелоатлеты из Калининграда выиграли две медали всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане прошел турнир памяти олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира и четырёхкратного победителя чемпионатов Европы Александра Курынова. На помосте спорткомплекса «Маяк» в Зеленодольске выступили 126 штангистов из 17 регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Калининградскую область представили воспитанники регионального Училища олимпийского резерва. Пройдя там накануне тренировочное мероприятие, наши атлеты записали в свой актив «золото», «бронзу» и выполнение норматива на присвоение отраслевого звания «Кандидат в мастера спорта России».

Обе медали завоёваны в весовой категории «до 55 килограммов». Владислав Аширов стал первым, суммировав в двух упражнениях 206 кило. Третье место у Виктора Власова, рванувшего штангу 57 килограммов и толкнувшего спортивный снаряд весом 60 килограммов.

Норматив «КМС» выполнил перворазрядник Сергей Журавлёв. Финишировав в итоговом протоколе весовой категории «до 67 килограммов» шестым из 15 человек, калининградец по итогам шести подходов зафиксировал «кандидатскую» сумму в 200 килограммов.