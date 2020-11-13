В Калининграде на 7 суток арестовали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от ГИБДД

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В Калининграде арестовали водителя, который пытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне утром в поселке Талпаки автоинспекторы решили остановить «Дэу Мати». Однако водитель увеличил скорость и стал скрываться, создавая угрозу другим участникам движения.

На улице Краснокаменной патрульные автомобили блокировали легковушку. За рулем «Дэу» находился пьяный 52-летний мужчина, который уже трижды привлекался к ответственности за пьяное вождение.

На него завели несколько административных дел. В тот же день суд назначил ему наказание в виде 7 суток административного ареста.