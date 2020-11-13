В Калининграде полиция объявила в розыск возможного свидетеля тяжкого преступления

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция устанавливает личность мужчины, который может быть свидетелем тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД, предоставив СМИ фотографию человека.

«Разыскиваемый был одет в спортивную кофту серого цвета с тремя полосками зеленого цвета на рукавах, спортивных штанах серого цвета, кроссовках темного цвета, на голове у данного мужчины была спортивная кепка темного цвета, на лице повязана бандана, при себе был рюкзак черного цвета», - сообщили в полиции.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-423 (рота ППС).