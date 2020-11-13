. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

До конца года в Черняховске отремонтируют здание детской музыкальной школы. В здании уже выполнен капитальный ремонт кровли, фасада, идет косметический ремонт учебных помещений, устанавливается система внешней подсветки фасада здания, проводятся работы по очистке и ремонту канализационной системы. На эти цели ранее было выделено 13 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства

Также в городе продолжается ремонт в помещениях Черняховской художественной школы имени Марии Тинишевой. Фасад школы уже капитально отремонтирован за счет резервного фонда областного правительства. Также в планах создание модельной библиотеки на базе Черняховской ЦБС.