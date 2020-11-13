В автобусах и трамваях Калининграда случился сбой в работе валидаторов

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В калининградском общественном транспорте стационарные валидаторы для оплаты проезда начали работать со сбоями. Как рассказывают очевидцы, оплата через телефон не проходит. Пассажиры вынуждены платить через аппараты у кондукторов. Как выяснилось, в администрации Калининграда о проблеме знают.

- Были случаи, когда через валидаторы ошибочно проходила двойная оплата, люди вынужденно обращались за возвратом денег. В понедельник разработчики обновили программу. После этого и случился сбой – не все валидаторы теперь работают. Оплатить не получается по карте или телефоном, – прокомментировали в пресс-службе мэрии Калининграда.

Специалисты ведут переписку с разработчиками, ты разбираются в причинах неполадки.

Проблему планируют решить к субботе.