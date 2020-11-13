За неделю инспекторы рыбоохраны выписали браконьерам штрафов на 175 тыс рублей

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За нарушения правил рыболовства за неделю калининградских рыбаков оштрафовали на 175 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Всего было проведено 39 рейдов, в ходе которых инспекторы зафиксировали восемь нарушений промышленного и прибрежного рыболовства, 17 нарушений правил любительского рыболовства, а также два случая не соблюдения требований по охране среды обитания водных биоресурсов.

Инспекторы изъяли у нарушителей 90 орудий лова, в том числе девять сетей, и арестовали два транспортных средства.