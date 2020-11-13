«Ростелеком» подключил к оптической сети связи самый большой торгово-развлекательный комплекс Калининградской области

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Объект уже введен в эксплуатацию и открыл свои двери для посетителей 5 ноября 2020 года.

- Для ТРЦ "Балтия Молл" было разработано индивидуальное техническое решение, учитывающее особенности комплекса и гарантирующее высокое качество телекоммуникационных услуг, - рассказал Дмитрий Павлов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Все помещения оснащены оптической розеткой, что при соответствующем запросе позволит в кратчайшие сроки подключить к современным услугам и сервисам торговые помещения собственников и арендаторов.

«Ростелеком» выполнил работы по проектированию и прокладке внешних сетей от узла связи компании до серверной торгово-развлекательного комплекса. Также внутри здания была построена распределительная кабельная сеть протяженностью почти 18 км. На всех этажах установлено оборудование для обеспечения современными цифровыми услугами и сервисами помещений комплекса.