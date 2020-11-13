В Калининграде уголовник украл трое смарт-часов на глазах у продавцов магазина

В одном из магазинов Калининграда недосчитались сразу трех смарт-часов Apple Watch, выставленных в одной из витрин. Как выяснилось уже позже, среди покупателей толокся ранее судимый 40-летний мужик, который наметанным глазом засек, что стеллаж позабыли запереть. Сделав вид, что исправляет упущение продавцов, уголовник фактически у них на глазах сгреб три дорогостоящих аксессуара и спокойно удалился.

Когда о произошедшем сообщили в ОМВД России по Центральному району, оперативники угрозыска смогли установить личность подозреваемого. Как-никак, старый знакомый, можно сказать, постоянный клиент. Вора подкараулили, когда он выходил из своего подъезда – наверное, на очередное «дело».

- Выяснилось, что похищенное имущество злоумышленник продал неизвестному прохожему со скидкой за криминальное происхождение товара - почти впятеро меньше реальной стоимости, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Новый владелец гаджетов наверное думает, что ему повезло с покупкой, однако он ошибается. Оперативники разыскивают похищенное имущество. Оно будет изъято у покупателя, а он сам может быть привлечен к уголовной ответственности за скупку краденого.

В полиции также добавили, что устанавливаются другие эпизоды криминальной деятельности задержанного.