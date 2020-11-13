Власти выделяют 30 млн рублей на поддержку кинотеатров и организаторов свадеб в Калининграде

Андрей Ермак. Фото: Александр КАТЕРУША

Областное правительство готово выделить 30 миллионов рублей на поддержку ивент-индустрии и кинотеатров в нынешнее непростое коронавирусное время. Об этом рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Речь идет о единовременной выплате.

- Выплата для кинотеатров складывается просто. Берем отчетность 2019 года, которая уже сдана в налоговую. Среднее количество сотрудников умножается на среднюю зарплату по предприятию. Эта сумма выплачивается в качестве поддержки каждому хозяйствующему субъекту, который занимается кино. Кто платил не серую и не черную, а нормальную зарплату, получит больше денег, - поясняет Андрей Ермак. - Что касается ивент-агентств, алгоритм было сложно выработать. Потому что модели работы у них разные. Остановились на схеме, когда мы выплачиваем организатору 200 тысяч рублей, из которых 50 он может потратить себе на зарплату и 150 на взаиморасчеты с контрагентами и подрядчиками: музыкантами, фотографами, оформителями.

По предварительным расчетам, поддержка обойдется властям в 20 миллионов рублей для ивент-агентств и в 10 миллионов для кинотеатров.

- Если денег будет не хватать, будем опять обращаться к Антону Андреевичу, чтобы увеличить эти денежные средства. Но мы видим опыт ресторанов и отелей. Из выделенных им на поддержку 100 миллионов, было выбрано только 62 миллиона, - говорит министр.

Организаций, которые получат поддержку, не так много – не более 100, а кинотеатров всего 16 (из них не все попадают под субсидию).