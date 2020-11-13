Андрей Ермак – туристам: Приезжайте в Калининград на Новый год

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Министр по культуре и туризму Калининградской области не прогнозирует оттока туристов, если, конечно, не введут дополнительные ограничения. Об этом Андрей Ермак сказал журналистам в пятницу, 13 ноября.

- Оттока туристов нет. Люди верят, что мы сейчас вышли, как это называют специалисты, на плато. И что потом будет снижение, и что все ограничения, которые у нас есть, будет сняты перед Новым годом. Пока отказа от броней не наблюдается, но если будут вводиться ограничения, люди, естественно, будут отказываться от броней, - говорит министр.

По словам Андрея Ермака, сейчас у нас забронировано порядка 90 процентов отелей и Калининградская область – одно из самых популярных направлений в России.

- Если все будет как сейчас, на новогодние праздники у нас туристов будет много. Если будут вводиться дополнительные ограничения по работе ресторанов или отелей, люди будут пересматривать свои планы и мы будем по ситуации говорить: «Да, извините, здоровье важнее всего». Мы к этому привыкли, начиная с марта. Все понимаем. Но сейчас существующие ограничения не фатальные. Поэтому мы говорим: «Приезжайте к нам», - сказал Андрей Ермак.