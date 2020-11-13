Приглашенный на чай мужчина украл семейный архив калининградки

В городе Гусев 53-летняя местная жительница пригласила на чай мужчину. Чаевничали тет-а-тет. Но стоило хозяйке на пару минут отлучиться, как гость проворно цапнул с полки мобильный телефон и засунул его в карман своей курки. Возможно, просто сработал рефлекс – ранее мужик был неоднократно судим за кражи.

Вернувшаяся к столу дама поначалу ничего не заподозрила. Но когда заметила пропажу, подступила к визитеру с неприятными вопросами.

- Не брал! - отперся тот.

Тогда сметливая горожанка просто позвонила на свой номер с оставшегося в ее распоряжении второго мобильника. Когда напряженно сидевший за столом кавалер вдруг разразился знакомой мелодией, женщина поняла, что к чему. Но разоблаченный уголовник сорвался с места и выбежал из квартиры.

Задерживали грабителя (именно такая статья фигурирует в уголовном деле) уже оперативники гусевского угрозыска. Они и вернули похищенный гаджет законной владелице. Которая особенно переживала за семейный архив, хранившийся в электронной памяти аппарата.