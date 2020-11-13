The Independent: Калининградский Дом Советов – это вечный объект насмешек

Дом Советов Фото: Иван МАРКОВ

Британское издание The Independent заинтересовалось публикациями о вероятном сносе Дома Советов в Калининграде.

- В следующем году в Калининграде снесут громадный пустующий недострой, который иные считают одним из символов города, - сообщает портал издания. - 21-этажный Дом Советов, построенный на месте Кенигсбергского замка, острословы зовут головой робота благодаря выступающим балконам в стиле брутализма, которые напоминают глаза и рот.

Далее журналисты пишут, что «Голова робота» - это вечный объект насмешек, который «уже несколько десятилетий высится над российским Калининградом».

- Конструкцию здания признали несостоятельной, но это не помешало ему стать одной из эмблем города, особенно после Чемпионата мира по футболу 2018 года, когда на огромной площади рядом с ним возникла фан-зона, - добавляют журналисты.

Напомним, о «разборке Дома Советов до основания» губернатор Антон Алиханов объявил в начале ноября.