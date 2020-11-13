Калининград встал в 9-балльных пробках

. Фото: Яндекс.Пробки

Вечером в пятницу, 13 ноября, на основных магистралях Калининграда случился привычный коллапс.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", обстановка с автомобильным движением на 18:15 местного времени оценивается в 9 баллов. Наиболее сложная ситуация на Литовском валу (стоит в обе стороны), Московском проспекте на протяжении от Эстакадного моста до перекрестка с Литовским валом, Ленинском проспекте (от Московского до Советского проспекта), проспекте Мира, улицах Черняховского, Александра Невского (от "Резиденции королей" до улицы Дадаева), Куйбышева, Озерова и других.

Традиционное пятничное столпотворение на дорогах усилилась благодаря дождю и 7 ДТП преимущественно в центре города.