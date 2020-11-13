Алиханов проводит прямой эфир по пандемии коронавируса в Калининграде

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В инстаграме губернатора Калининградской области Антон Алиханов начался прямой эфир, посвященный новым ограничениям, введенным в регионе из-за роста числа заболевших коронавирусом.

В первую очередь глава области коснулся перевода на дистанционное обучение школьников с 6-го по 10 классы. Эти ограничения вступили в силу с 16 ноября.

- Мы исходим из числа заболевших коронавирусной инфекцией, по темпам роста. По данным Роспотребнадзора, основная заболеваемость сейчас сконцентрирована в Калининграде именно в школах. Разгружая школы, мы даем передышку и учителям, и системе здравоохранения, - пояснил Антон Алиханов.

Посмотреть прямой эфир и задать вопросы можно посмотреть ЗДЕСЬ.