Алиханов рассказал о режиме обсервации для туристов, прилетающих в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире в инстаграме заявил, что введение режима обсервации для туристов, прилетающих в регион, в настоящее время не планируется.

- Я хочу, чтобы вы хорошо понимали: эпидемия уже не контролируется. Это было возможно весной, когда были единицы случаев заболевания, десятки. Сейчас это физически невозможно. И надо сказать, что туристы - это доли процента от общего числа заразившихся, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, в 18:30 в инстаграме губернатора начался прямой эфир, посвященный новым ограничениям, введенным в регионе из-за роста числа заболевших коронавирусом.

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