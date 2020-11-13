Алиханов назвал средний возраст калининградцев, умирающих от коронавируса

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В прямом эфире в инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов в очередной раз пожилых жителей города соблюдать режим самоизоляции.

- Мы посчитали средний возраст калининградцев, скончавшихся от коронавируса. Получилась цифра - 67,3 года. Чем старше человек, тем выше вероятность того, что инфекция приведет к летальному исходу. У людям, которым больше 75-80 лет, уровень смертности от коронавируса составляет десятки процентов, это опаснее, чем играть в русскую рулетку. И тем не менее я регулярно вижу гуляющих по променаду в Зеленоградске и набережной Нижнего озера стариков. Милые мои, поберегите себя! - обратился к пенсионерам губернатор.

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 145 новых случаев коронавируса и два летальных исхода. Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 8483 случая заболевания.