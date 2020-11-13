В Калининградской области фуд-корты могут продолжать работу только на вынос

Власти Калининградской области запретили работу фуд-кортов и ночных клубов. Об этом в своем инстаграме заявил губернатор Антон Алиханов вечером 13 ноября.

- Мы запретили работу предприятий общепита с 9 вечера до 6 утра, - заявил Алиханов. - Все вечерние и ночные мероприятия в клубах, дискотеках, ресторанах теперь под запретом. Запрещена и работа фуд-кортов, такая обычная работа, которая была принята в торговых центрах. Сделано это не из-за того, что мы не любим фуд-корты, а потому что, к сожалению, там не соблюдались те требования, которые мы просили соблюдать. Это 50% заполняемости, соблюдение социальной дистанции и многое другое.

Далее в ходе прямой линии глава региона заметил, что фуд-корты могут продолжать работать на вынос. А администрации торговых центров будут обязаны полностью убрать сидячие места их холлов.