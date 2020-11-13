В Калининградской области на лечение больных, у которых не обнаружен коронавирус, выделяют 10 миллионов рублей

В Калининградской области выделяется 10 миллионов рублей на лечение пациентов с воспалением легких, у которых не удалось обнаружить коронавирус. Об этом в пятницу 13 ноября объявил во время прямой линии губернатор Антон Алиханов.

- Это будет отдельная региональная программа, - пояснил он. - Мы эти деньги будем выдавать тем, кто лечится амбулаторно просто от ОРВИ без поврежденного коронавируса. К сожалению, бывают ситуации, когда тест не срабатывает, то есть, коронавирус есть, а тест его не показывает. Мы решили, что нужно обеспечить людей лекарствами за наш счет - нам все-таки сейчас проще, чем аптекам, разбираться с поставками.