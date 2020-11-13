Антон Алиханов: У меня от ношения маски уже уши отваливаются

Антон Алиханов Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу 13 ноября во время прямого эфира, посвященного теме коронавирусных ограничений, губернатор Антон Алиханов сообщил, что тоже устал от ношения маски, но пока не видит других способов сдержать эпидемию.

- Я очень устал, - заявил он. - Я понимаю, вы лично, например, тоже наверняка устали ходить постоянно в масках. У меня уже уши, честно говоря, отваливаются периодически от этого. Все устали. Мне говорят: «Давайте переболеем поскорее». Но я, честно говоря, как-то не очень хочу. У меня мама, она правда, в частной медицине, с коронавирусным работает с марта месяца. Она вся тоже в этих халатах, очках и все такое прочее. И она видела очень много смертей. У меня папа переболел. Он был с воспалением легких, и ни в какую больницу его не положили. Ему сказали, что если по протоколу меньше 25% поражения легких (у него было 20%), то будьте добры, лежите дома. Он лечился дома и вылечился, слава богу.

Также губернатор призвал изолировать пенсионеров и иметь с ними контакты, «близкие к нулю».