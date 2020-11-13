Калининградцы останутся без новогодних корпоративов из-за коронавируса

В пятницу 13 ноября во время прямого эфира, посвященного теме коронавирусных ограничений, губернатор Антон Алиханов сообщил, что калининградцы, скорее всего, останутся без новогодних корпоративов из-за введенных ограничений по проведению массовых мероприятий.

- Мне сложно прогнозировать, но я бы хотел сказать, что все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести и соблюдать ограничения, - начал Алиханов. - Но, боюсь, это будет либо наивным, либо лукавством, либо и тем, и тем одновременно. Думаю, что эпидемиологически декабрь и январь будут мало, чем отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас. К сожалению.

По словам губернатора, в декабре начнется испытание одной вакцины, и далее – второй. В итоге, на активную вакцинацию уйдет несколько месяцев, что повлияет и на затягивание ограничений.

- Боюсь расстроить, но процентов на 85-90 ограничения будут продлены с точки зрения мероприятий, - добавил Алиханов.