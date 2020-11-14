В Калининграде родители пожаловались на массовое отравление детей в школе №11

В пятницу 13 ноября в сообществе «Дружный Чкаловск (Калининград)» появилось сообщение от пользователя Виктория Фан, в котором говорилось о предполагаемом массовом отравлении детей в школе №11. К своему посту Виктория приложила скриншот обращения к родителям от директора школы Елены Мальцевой. Мальцева заявляла, что ни у одного из детей, обратившихся за медицинской помощью, не подтверждается диагноз «пищевое отравление».

- 16 ноября в школу выезжают сотрудники Роспотребнадзора для проверки пищеблока, - написала Мальцева. - Сегодня вечером будет произведена санитарная обработка помещений школы силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

По этому же вопросу источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией в школе №11, сообщил, что всего за медпомощью из школы №11 обратились пять детей: 1 первоклассник, 2 второклассника, 1 четвероклассник и 1 одиннадцатиклассник. У двоих детей врачи диагностировали функциональное нарушение желудка, у одного – ротавирусную инфекцию, у одного – аппендицит, и у одиннадцатиклассника – язву желудка (сделана операция). К слову, большая часть детей почувствовала себя неважно лишь ночью (с 2 до 5 часов).