Ревнивый калининградец убил приятеля табуретом

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В марте этого года в одной из квартир на улице Лермонтова в Гвардейске трое местных жителей продолжали отмечать 8 Марта. Один из гостей делал недвусмысленные знаки внимание супруге хозяина жилища, что ему явно не понравилось. Мужчина набросился на дерзкого гостя и жестоко избил его ногами и деревянным табуретом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Районный суд приговорил ревнивца к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был обжалован защитником осужденного в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы жалобы, оставила приговор суда первой инстанции без изменения.