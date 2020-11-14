В Правдинске молодые уголовники ограбили пенсионера

В Правдинском районе полицейские задержали подозреваемых в ограблении пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

64-летний мужчина на улице 28-й Армии присел на скамейку, чтобы поговорить по телефону. К нему подошли два незнакомца, которые выхватили мобильник и скрылись.

Прибывшие на место полицейские, получив подробную информацию о произошедшем, стали отрабатывать места возможного появления подозреваемых и способы покинуть город.

«Злоумышленников обнаружили рядом с дорогой, где те намеревались поймать попутный транспорт и уехать в Калининград. Задержанных доставили в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые за кражи и угон 23-летние жители Калининграда. Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.

Грабители успели продать похищенное, в настоящее время новый владелец телефона устанавливается.