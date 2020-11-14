9 школьников, 21 медик: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки был выявлен 151 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 29-ти заболевших диагностирована пневмония.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 21 медицинский работник;

- девять работающих на промышленных предприятиях;

- девять сотрудников образовательных учреждений;

- шесть сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;

- четыре работника торговли;

- четыре сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- два сотрудника охранных предприятий;

- по одному - сотрудник с/х предприятия, сектора ЖКХ, банка, гостиницы;

- 36 индивидуальных предпринимателелей и иных работающих;

- девять учащихся;

- студент

- два воспитанника детского сада (контакт по семье);

- 11 неработающих.

Всего в области зарегистрировано 8634 случая заболевания.