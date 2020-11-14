9 школьников, 21 медик: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки был выявлен 151 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 29-ти заболевших диагностирована пневмония.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 21 медицинский работник;
- девять работающих на промышленных предприятиях;
- девять сотрудников образовательных учреждений;
- шесть сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;
- четыре работника торговли;
- четыре сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- два сотрудника охранных предприятий;
- по одному - сотрудник с/х предприятия, сектора ЖКХ, банка, гостиницы;
- 36 индивидуальных предпринимателелей и иных работающих;
- девять учащихся;
- студент
- два воспитанника детского сада (контакт по семье);
- 11 неработающих.
Всего в области зарегистрировано 8634 случая заболевания.