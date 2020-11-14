В Советске бухгалтер присвоила 350 тысяч рублей

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В Советске бухгалтер одной из муниципальных организаций попалась на хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, женщина, используя служебное положение, в течение ода присвоила 350 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам организации.

В полиции отметили, что бухгалтер уже дала признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.